Toen Robin Haase vriendelijk vroeg of de muziek uit kon

Robin Haase schrijft linkshandig, maar tennist met rechts. Een anomalie die vaker in de sportwereld voorkomt. De bekendste voorbeelden zijn wellicht de tweelingbroers Frank en Ronald de Boer. Frank was een linksbenige verdediger, Ronald een rechtsbenige stilist. Maar zet ze op een tennisbaan en Frank houdt zijn racket met rechts vast, terwijl Ronald dat met links doet.

De loopbaan van Robin Haase verblijft onder een wat ongelukkig gesternte. Het is aan de ene kant razendknap hoelang de Nederlandse tennisser een stabiel niveau aantikt; van 2011 tot en met 2019 stond hij op het hoofdtoernooi van álle Grand Slams, een prestatie van formaat. Maar hij kwam nooit verder dan de derde ronde, wat op zich ook wel weer knap is. Je had Haase eigenlijk een loopbaan in de schaduw van een Nederlandse wereldtopper gegund. Nu waren een decennium alle oranje ogen in het mannentennis op hem gericht en stelde hij telkens weer teleur door niet boven zichzelf uit te stijgen.