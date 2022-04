Tom Schellekens maakt reuzensprong na foutloos rondje op NK

Jack Ansems begint zondag als klassementsleider aan de slotdag van het NK springen in Deurne dankzij twee tweede plaatsen op de eerste twee onderdelen. Met de twaalfjarige merrie Fliere Fluiter lijkt de springruiter uit Sint-Oedenrode goud in handen te hebben.

Jur Vrieling, winnaar van de eerste dag, viel weg uit de top van het klassement met 24 strafpunten. Leopold van Asten uit Duizel bezet achter titelverdediger Marc Houtzager de derde plaats. Dagwinnaar Gerben Morsink kreeg vrijdag de prijs uit handen van collega Maikel van der Vleuten, die zelf al na dag één kansloos was voor eremetaal.

Debuut

Tom Schellekens vindt zich na twee van de vier onderdelen terug op de dertiende plaats. De 21-jarige ruiter uit Esbeek maakt in Deurne zijn NK-debuut bij de senioren. Een week eerder won hij nog met merrie Fiarabo in Lanaken een internationale rubriek over 1.50 meter. Maar dat blijkt geen garantie dat hij in een beweging doorstoomt naar het podium te midden van de Nederlandse springtop. ,,Ze heeft laten zien dat ze op 1.50 meter een proef kan winnen. In die zin ben ik niet kansloos, het paard kan erover. Maar op dit niveau hebben we nog weinig ervaring. Het begon donderdag al met 1.50 meter en vandaag ging het nog een graadje hoger. Ik ben vooral hier om ervaring op te doen.”

Quote Als het goede gevoel aan het einde van het weekeinde overheerst, ben ik al tevreden Tom Schellekens (21)

Zo leerde hij op het openingsnummer dat hij bij de laatste hindernis beter een galopsprong meer had kunnen rijden. Nu tikte Fiarabo er een balk af, net als eerder bij de dubbelsprong, waar veel combinaties de fout ingingen. Met een 33ste plaats trapte Schellekens het concours af, gevolgd door foutloos rondje en een knappe negende plek op dag twee. ,,Ik ben helemaal blanco dit NK ingegaan. Elke wedstrijd staat op zich. De ene week gaat het goed, de andere week wat moeilijker. Als het goede gevoel aan het einde van het weekeinde overheerst, ben ik al tevreden.”

Grote jongens

Schellekens geeft op het terrein van Green Valley Estate zijn ogen goed de kost. Hij leert ook van anderen. ,,Ik vind het wel mooi om met die grote jongens te kunnen rijden”, doelt de Esbekenaar van op onder anderen Leopold van Asten, Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten. ,,Ja, ik heb wel contact met die jongens. Als ik twijfel over het parcours, kan ik ze zeker benaderen. Het is niet zo dat ze langs je aflopen, om het zo maar te zeggen. Ooit hoop ik me met die mannen te kunnen meten”, zegt Tom Schellekens, overigens geen familie van dressuuramazone Imke Schellekens-Bartels.

Quote Toen ik eenmaal begon, ging het snel. Dan werkt die paardenach­ter­grond wel mee Tom Schellekens

De zoon van Wil Schellekens groeide op tussen de paarden. ,,Mijn vader Wil had al pony's voordat ik geboren werd.” Maar de plaatselijke voetbalclub SV Tuldania had een grotere aantrekkingskracht op Tom en zijn broer. ,,Op mijn twaalfde kreeg ik de smaak van het rijden te pakken. We hadden thuis de stal, mijn vader heeft op niveau gereden. Toen ik eenmaal begon, ging het snel. Dan werkt die paardenachtergrond wel mee. Nu staat mijn leven in het teken van de paardensport. Dit is geen 9 tot 5 baan. Het zijn levende dieren die verzorgd moeten worden.”

Waar zijn plafond ligt? Tom Schellekens heeft geen idee. ,,Dat zal de tijd leren. Een ruiter heeft ook een paard nodig dat het kan. Met Fiarabo heb ik wel een paard dat het kan, denk ik.”