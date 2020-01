Ton Lokhoff heeft vertrouwen in oude bekende: ‘PSV haalt met Rodríguez kwaliteit in huis’

Henk Norel wint met Heroes zijn eerste duel in de Maaspoort

30 januari Henk Norel debuteerde afgelopen zaterdag voor Heroes, maar speelde vanavond voor het eerst in de Maaspoort. De Bossche basketballers wonnen met 91-62 van Feyenoord. De ruststand bij het duel in de eredivisie was 43-27.