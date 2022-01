TOP Oss verslaat FC Den Bosch in derby door late knal van Lion Kaak

Een ongelukkig eigen doelpunt van Niels Fleuren leek voor een gelijkspel te zorgen in de derby tussen TOP Oss en FC Den Bosch, maar door een late knal van Lion Kaak won de thuisclub uiteindelijk toch met 2-1. Zo konden de supporters juichen in het Osse Kuipje.

Met eindelijk weer publiek in het stadion, maar een leeg uitvak, startte TOP Oss in dezelfde opstelling als afgelopen maandag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong AZ (1-0). Bij FC Den Bosch had trainer Jack de Gier twee wijzigingen doorgevoerd. Sebastiaan van Bakel en Nick de Groot stonden in de basis, Kevin Felida en Mike van Beijnen begonnen op de bank.

Voor De Groot (20) betekende dat de eerste basisplaats uit zijn loopbaan. Soufyan Ahannach speelde als diepste spits, met Ryan Leijten achter hem.

Na een eerste halfuur met wat kleine kansjes voor beide teams, voerde TOP de druk op. In de 38ste minuut leidde dat tot de 1-0 van de thuisclub toen Justin Mathieu een afvallende bal in een keer op zijn schoen nam en raak schoot.

Bij het begin van de tweede helft kwam Preben Stiers bij FC Den Bosch in de ploeg voor Dino Halilovic. De Belg schoof meteen door naar de spitspositie, waardoor Ahannach een linie zakte naar het middenveld.

Maguire

Een dik kwartier later werd ook de comeback van Barry Maguire bij FC Den Bosch een feit, toen de 32-jarige middenvelder in het veld kwam voor Van Bakel. Ahannach schoof daardoor naar de linkerflank, zijn derde positie van de avond.

Meteen daarop had Jearl Margaritha de 2-0 voor TOP Oss op zijn schoen, maar FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen kreeg nog een hand tegen de bal en hield zijn ploeg in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd kwam FC Den Bosch op 1-1 toen TOP Oss-verdediger Niels Fleuren een hoekschop in zijn eigen doel werkte.

TOP richtte zich snel weer op en tien minuten voor tijd kreeg Tejan een vrije kopkans, maar hij knikte de bal over. Daarna golfde het spel op en neer in een zinderende slotfase. Jeremy Cijntje produceerde een kanonskogel voor FC Den Bosch, maar Norbert Alblas redde in het Osse doel.

Drie minuten voor tijd was het aan de overkant wel raak. Lion Kaak kopieerde de 1-0 van Mathieu door een afvallende bal in een keer binnen te schieten. Die klap kwam FC Den Bosch niet meer te boven, waardoor de aanhang van TOP eindelijk weer eens in het stadion een feestje kon vieren.

TOP Oss - FC Den Bosch 2-1 (1-0). 38. Mathieu 1-0, 74. Fleuren (eigen doel) 1-1, 87. Kaak 2-1.

Scheidsrechter: Bos

Gele kaarten: Halilovic en Van Grunsven (beiden FC Den Bosch).

Opstellingen:

TOP Oss: Alblas; Sanches, Piqué, Lammers, Fleuren; Kaak, Stuy van den Herik, Mathieu (75. Pata); Guezen (78. Buttner), Tejan, Margaritha (90. Van Eijma).

FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden, De Groot (73. Maas); Halilovic (46. Stiers), Leijten, Van der Heijden (89. Van den Bogert); Cijntje, Ahannach, Van Bakel (62. Maguire).