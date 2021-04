Topduels voor Bjorn Kuipers: Liverpool-Real en bekerfinale Ajax-Vitesse

VIDEO Gakpo voelt zich steeds meer de oude bij PSV en droomt van EK: ‘Een eer dat ik word genoemd’

11 april Het was een opvallende statistiek: Cody Gakpo die in 2021 nog niet had gescoord voor PSV. En dat terwijl hij voor de winterstop juist zo op schot was. Tegen VVV-Venlo liet de aanvaller zondag met zijn eerste PSV-treffer van 2021 zien dat hij weer zo goed als de oude is. ,,Ik voel me steeds beter.”