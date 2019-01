Topstatus levert Kiki kansen én gevaren op

Vanaken volgt Vormer op met Gouden Schoen in België

16 januari Hans Vanaken is in Puurs gehuldigd als beste speler in de Belgische competitie in 2018. De 26-jarige middenvelder van Club Brugge ontving de bijbehorende onderscheiding, de Gouden Schoen, uit handen van international Dries Mertens (Napoli).