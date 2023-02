Topweek Tallon Griekspoor smaakt naar meer: ‘Als ik dit iedere week kan laten zien, wordt het een mooi jaar’

Interview Tijjani Reijnders heeft zin in kraker in de Kuip: ‘Dat zijn duel die iets extra’s losmaken’

Tijjani Reijnders (24) moest van zijn vader vaker op doel schieten, ‘want grijze muizen zijn er al genoeg’ in de eredivisie. Nu scoort hij in het seizoen van zijn doorbraak meer dan ooit. Vanavond speelt hij in de Kuip om de koppositie tegen Feyenoord. ,,Dat zijn wedstrijden die iets extra’s losmaken.’’