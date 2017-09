Torenhoge favoriet Nadal verloor nooit van Anderson

Rafael Nadal is morgen de onbetwiste favoriet voor de eindzege in de US Open. De Spaanse tennisser kan in New York zijn zestiende grandslamtitel veroveren. Hij won in zijn carrière al tien keer Roland Garros, twee keer Wimbledon, één keer de Australian Open en twee keer de US Open.