Tour de France, Wimbledon, Formule 1 en EK’s: dit is het programma voor deze bomvolle sportzomer

En dat is zes! Handboog­schut­ter Rick van der Ven uit Oss pakt weer een Europese titel

Hij moet even tellen; graaft terug in zijn herinneringen. ,,Dit is mijn zesde Europese titel; drie keer met het mannenteam, twee keer individueel en afgelopen zondag dus bij de mixed duo’s”, zegt handboogschutter Rick van der Ven.

16:08