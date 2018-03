Trainen, eten, slapen voor de Goirlese Van Iersel en Stubbe

Lewis maakt Bergwijn onzichtbaar: 'Zal toch wel iets goed doen, hè?'

6:30 Willem II – PSV was ook de wedstrijd van de onverwachte uitblinkers. Dat Fran Sol (3 goals) en Ben Rienstra (2 goals) een hoofdrol opeisten, was niet zo verwonderlijk. Maar dat Elmo Lieftink, Thom Haye en Fernando Lewis ook zouden excelleren in een duel met een topploeg, had vrijwel niemand kunnen bevroeden. Zij waren vaak beschimpt dit seizoen vanwege gemaakte fouten en vermeend gebrek aan inzet en kwaliteit. Maar niets daarvan zaterdagavond.