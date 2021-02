Trainer Lille belooft andere aanpak in return tegen Ajax: ‘Nederlaag heeft ons echt geraakt’

Lille verloor donderdag met 1-2 van Ajax in het eigen stadion Stade Pierre-Mauroy. Dusan Tadic en Brian Brobbey scoorden in de laatste drie minuten voor de koploper van de eredivisie. De zege was verdiend, want doelman Maarten Stekelenburg werd nauwelijks onder druk gezet.

Lees ook Lille neemt koppositie weer over van Lyon met zege in Lorient, Olympiakos speelt gelijk

Lille was zondag weer bij de les in de uitwedstrijd tegen Lorient in de Franse competitie. De club zegevierde met 4-1 en blijft de koploper van Ligue 1. Olympique Lyon en Paris Saint-Germain volgen op respectievelijk 3 en 4 punten.

Lille kan donderdag in Amsterdam weer een beroep op middenvelder André, die terugkeert van een schorsing. ,,We zullen Ajax anders moeten benaderen dan afgelopen donderdag”, weet Galtier. ,,We speelden veel te voorzichtig. We toonden te weinig agressie en maakten onvoldoende gebruik van onze snelheid.”

Lille put hoop uit een serie goede resultaten in uitwedstrijden dit seizoen. De club won dit seizoen al de Europese uitwedstrijden tegen AC Milan (0-3) en Slavia Praag (1-4). Lille heeft dit seizoen in de Franse competitie vooralsnog slechts een uitduel verloren.

Volledig scherm Lille, met oud-Ajacied Sven Botman, verloor thuis met 1-2 van Ajax. © ANP