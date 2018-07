Trainer Sturm Graz: Het was David tegen Goliath

Magistrale Ziyech neemt Ajax bij de hand tegen pover Sturm

0:54 Ajax heeft in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz een stevig fundament gelegd voor de return van volgende week. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-0. Dat was nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Ajax speelde bij vlagen flitsend en werd vooral in de eerste helft bij de hand genomen door een magistrale Hakim Ziyech.