Tranentrekker: Australisch international stopt en krijgt onverwachts aanzoek van zieke vriend

Het besluit om met voetbal te stoppen, maakte Dobson pas op de avond van het duel van haar club Melbourne City bekend. In stijl sloot ze haar loopbaan en het seizoen af: mét een overwinning én een goal tegen Perth Glory. Na afloop rende ze richting haar familie en vriend om de overwinning te vieren. Maar toen gebeurde iets wat Dobson niet had verwacht: Matt Stonham ging op zijn knieën voor een huwelijksaanzoek. Haar antwoord: een volmondig ja.

,,Dit is veel groter dan de sport. Hij is de wereld voor mij”, zei Dobson na het aanzoek tegenover The Guardian. ,,Ik heb het stil gehouden omdat ik gefocust wilde blijven om het seizoen goed af te sluiten. Het was nogal een achtbaan de laatste maanden.” Haar vriend, die zes jaar geleden te horen kreeg dat hij kanker had, ondergaat binnenkort radiotherapie tot eind mei en dan nog een jaar lang chemotherapy. Ondanks de gezondheidssituatie: dat huwelijk zal er komen.