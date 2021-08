Transfer Deadline Day: welke spelers wisselen op het laatste moment nog van club?

Oud-kampioenen Andy Murray en Marin Cilic in eerste ronde US Open uitgescha­keld

3:16 Oud-kampioenen Andy Murray en Marin Cilic zijn er maandag niet in geslaagd zich voor de tweede ronde van de US Open te plaatsen. Murray, die het toernooi in New York in 2012 op zijn naam schreef, werd in vijf sets uitgeschakeld door Stefanos Tsitsipas. Cilic, de kampioen van 2014, moest voor het eerst in zijn leven geblesseerd opgeven.