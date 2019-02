Transfer Hamsik naar China voorlopig van de baan

Robin Lauwers weg bij Willem II

20:38 Robin Lauwers (19) verlaat per direct Willem II. De aanvallende middenvelder uit België maakte sinds 2007 deel uit van de opleiding van de Tilburgse club, met een onderbreking van twee jaar. Hij speelde tussendoor in de jeugd van KVC Westerlo. Lauwers had bij Willem II een contract tot het einde van het seizoen.