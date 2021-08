Transferperikelen of niet: AZ-captain Koopmeiners maakt zich op voor basisplek tegen Celtic

Het lijkt er sterk op dat AZ morgengavond tegen Celtic weer aantreedt met Teun Koopmeiners. De aanvoerder was vandaag in Glasgow aanwezig bij de persconferentie voor het play-offduel met Celtic.

Zijn trainer Pascal Jansen zei dat er ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd tegen RKC ‘andere keuzes’ gemaakt zullen worden. Rond Koopmeiners spelen zo voor het einde van de transferperiode veel transferperikelen. Jansen vond het daarom nodig om zijn aanvoerder tegen RKC te laten beginnen op de bank. Hij viel nog wel in.

Maar morgenavond in Glasgow is Koopmeiners er dus hoogstwaarschijnlijk vanaf de eerste minuut bij en AZ kan die ervaring wel gebruiken tegen Celtic, waar vijftigduizend mensen op de tribune zullen zitten en het team de inbreng van Jesper Karlsson moet missen vanwege een schorsing. ,,Dat is wat je wil”, zei Koopmeiners. ,,Zeker na zo lang zonder publiek te hebben gespeeld. We hebben gelukkig ervaring met dit soort wedstrijden, ook al is het dan een hele stap van niks naar vijftigduizend mensen.”

Ook Jansen verheugt zich op een volgepakt Celtic Park. ,,Ik heb veel wedstrijden van Celtic gezien en toen leek het me al heel mooi. Als je er zelf in speelt lijkt het me nog indrukwekkender.”

AZ kan een aanvallend Celtic verwachten, want dat is de nieuwe tactiek onder de nieuwe trainer Ange Postecoglou. Voor de Alkmaarders staat de druk er direct vol op, want de eerste wedstrijd van het seizoen werd verloren van RKC. Jansen: ,,Dat heeft een knauw gegeven natuurlijk maar van mij mogen de spelers 24 uur genieten van een overwinning en ook 24 uur rouwen om een verlies. We zijn nu weer volledig gefocust op Celtic.”

Toch was Jansen wel geschrokken van zijn team, zo gaf hij toe. ,,Ik zag niet mijn ploeg terug waar ik zeven weken lang een goede voorbereiding mee heb kunnen draaien. Voor ons is dit duel heel belangrijk. Als we winnen zitten we in de groepsfase van de Europa League en dat heeft een hoger aanzien dan de Conference League waar we instromen als we verliezen.”

Vindahl Jensen De gisteren aangetrokken Deense keeper Peter Vindahl Jensen reisde wel mee met de selectie naar Glasgow maar speelt morgen nog niet. ,,Omdat hij nog maar zo kort bij de groep is. Morgen spelt Hobie Verhulst die het in de voorbereiding heel goed heeft gedaan.”

Volledig scherm AZ-coach Pascal Jansen en Teun Koopmeiners. © ANP