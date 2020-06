Transferperiode Serie A loopt van september tot oktober

Ploegbaas Armstrong Bruyneel haalt uit naar ‘hypocriete’ Franse wielerwe­reld: ‘Doe wat je wilt, maar zwijg over doping’

De ESPN-documentaire 'Lance' laat de laatste weken heel wat stof opwaaien. Ook de Belgische ploegleider Johan Bruyneel, die samen met Armstrong zeven Tours won, werd na de dopingbekentenissen van de Amerikaan mee de de diepte in getrokken. In een interview met het Belgische HUMO hekelt Bruyneel het feit dat andere ploegleiders - die volgens hem net hetzelfde deden - blijven zwijgen en zo hun straf ontlopen: ,,Het is vooral de hypocrisie die het meeste pijn heeft gedaan."