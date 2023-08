Transfersoap ten einde: Bayern München heeft droomspits binnen en presenteert Harry Kane

In 2019 verloor Kane met Spurs de finale van de Champions League van Liverpool. In de halve finale schakelden Kane en co Ajax uit na een knotsgekke ontknoping. Ook verloor hij twee keer de finale van de League Cup. In de Premier League, de hoogste Engelse voetbalklasse, is de tweede plaats (in 2017) de beste prestatie van Spurs met Kane in de gelederen. De spits scoorde in 435 wedstrijden voor de Spurs liefst 280 keer. Ook gaf hij 64 assists.