TransferTalk | Barça wil winkelen bij Man City, Ten Hag moet vrezen voor vertrek sterkhouder naar Saoedi-Arabië

Garry Mendes Rodrigues terug naar Turkije

Hij speelde voor Galatasaray (16 goals in 78 duels), waarmee hij in 2018 en 2019 kampioen van Turkije werd. Via Al-Ittihad keerde hij nog terug in Istanbul om voor Fenerbahçe (4 goals in 29 duels) te spelen, waarna hij de afgelopen twee jaar uitkwam voor Olympiakos. De 43-voudig international van Kaapverdië kwam daar in twee seizoenen tot acht treffers in 51 duels en werd in 2022 ook kampioen van Griekenland. Vorig seizoen ging de titel naar AEK Athene, de club van Nordin Amrabat.