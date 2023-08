TransferTalk | Chelsea heeft verdediger voor tientallen miljoenen binnen, hoge transfersom Van de Ven

Veel geruchten, maar nog geen transfer Douvikas

Het zit in de pijplijn, een vertrek van Tasos Douvikas. Maar zolang er geen club is die een bedrag van meer dan tien miljoen euro op tafel legt, werkt de Griek zich ‘gewoon’ het schompes in het shirt van FC Utrecht.



Douvikas is nog steeds in Utrecht. Die constatering doet wat met het gelaat van de eredivisie-topscorer van vorig seizoen. Er verschijnt namelijk een veelbetekenende glimlach op zijn gezicht. Die lach zegt dat de Griek, geboren in Athene en als voetballer opgeleid bij Asteras Tripolis, na zijn topseizoen in de Galgenwaard natúúrlijk bezig is met een vertrek. De vraag is vooral: welke buitenlandse club slaat wanneer toe? De transfermarkt is tot 1 september geopend. Lees hier meer.