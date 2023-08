TransferTalk | FC Twente haalt Mitchell van Bergen, Feyenoorder Ramon Hendriks naar Vitesse, ADO aast op Bart van Hintum

Timossi weg bij Heerenveen

Alex Timossi verruilt sc Heerenveen voor de Zweedse club Brommapojkarna. De 22-jarige Zweedse vleugelspeler kwam sinds 2022 uit voor de Friese eredivisieclub. Timossi kwam tijdens zestien officiële wedstrijden in actie voor Heerenveen.



,,Helaas is de samenwerking voor beide partijen niet geworden wat we gehoopt hadden", zegt algemeen directeur Ferry de Haan. "Gedurende de voorbereiding bleek dat hij dit seizoen weinig perspectief had. Veel spelen is op zijn leeftijd van groot belang. Daarom is het goed voor zowel Alex als de club dat hij zijn carrière nu bij Brommapojkarna kan vervolgen."