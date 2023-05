TransferTalk | Naam Mark Flekken valt in Premier League, ManUnited zet zinnen op Goncalo Ramos

LIVE Champions League | Dumfries en De Vrij met Inter in halve finale: stadsderby tegen AC Milan

Voor de tweede keer in de Champions League-historie gaat een halve finale tussen de twee topclubs uit Milaan: AC Milan en Inter. In 2003 bereikte AC Milan de finale ten koste van de grote rivaal. Vanavond (aftrap 21.00 uur) is de heenwedstrijd in San Siro, het stadion van beide clubs. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog. De return is dinsdag.