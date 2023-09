TransferTalk | Nieuw megabod uit Saoedi-Arabië op Mo Salah, Ten Hag zwaait verdediger uit

Volleybal­lers plaatsen zich na zwaarbe­voch­ten zege voor achtste finales op EK

De Nederlandse volleyballers hebben op het Europees kampioenschap de achtste finales bereikt na hun derde zege in vier wedstrijden. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg in Skopje met de nodige moeite Denemarken in vier sets: 25-18, 26-24, 23-25, 25-20.