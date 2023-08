TransferTalk | Oranje-keepster Lize Kop van Ajax naar Engeland, AS Roma haalt wereldkampioen terug

Paredes weer speler van AS Roma

AS Roma heeft de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes teruggehaald. De 29-jarige Paredes komt over van Paris Saint-Germain, dat hem afgelopen seizoen had verhuurd aan Juventus. De international speelde tussen 2014 en 2017 al voor AS Roma.



Paredes was onderdeel van het Argentijnse elftal dat eind vorig jaar in Qatar onder aanvoering van Lionel Messi het WK won. De middenvelder ondertekende bij AS Roma een contract voor twee jaar. Hij wordt bij de Italiaanse club van trainer José Mourinho ploeggenoot van Rick Karsdorp.



De Argentijn speelde eerder in eigen land voor Boca Juniors, voor de Italiaanse clubs Chievo en Empoli en in Rusland voor Zenit. Begin 2019 verruilde hij Sint-Petersburg voor Parijs. AS Roma heeft Paredes aangetrokken als vervanger van Nemanja Matic. De 35-jarige Serviër stapte over naar de Franse club Stade Rennais.