TransferTalk | PSV-huurling Sávio wordt in Spanje ploeggenoot Blind, VVV raakt doelman kwijt aan Zulte-Waregem

FC Den Bosch hengelt Poolse spits binnen

FC Den Bosch heeft een nieuwe spits binnengehengeld. De club heeft de 23-jarige Kacper Kostorz gepresenteerd, een Pools jeugdinternational die voor één seizoen wordt gehuurd van Pogoń Szczecin. De club heeft bovendien een optie tot koop bedongen.



Kostorz speelde in het verleden voor Legia Warschau, voor die club maakte hij in februari 2021 zijn eerste doelpunt in de Ekstraklasa, het hoogste niveau van Polen. Een klein jaartje later stapte hij over naar Pogoń Szczecin, maar hij kwam niet al te veel in actie. Lees meer bij het Brabants Dagblad.