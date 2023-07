TransferTalk | RKC haalt Roemeratoe terug naar eredivisie, ‘oud-Vitesse-speler Openda op weg naar Leipzig’

Henderson van Liverpool naar Al Ettifaq?

Jordan Henderson vervolgt zijn loopbaan mogelijk bij Al Ettifaq Volgens Fabrizio Romano is de 33-jarige Engelse middenvelder al akkoord met de club uit Saoedi-Arabië. Henderson speelt al sinds 2011 voor Liverpool en met The Reds won hij alle nationale prijzen, de Champions League én het WK voor clubs.



Liverpool zou open staan voor een vertrek van het clubicoon, maar niet transfervrij. Henderson heeft nog een contract tot medio 2025. Hij begon zijn carrière in zijn geboorteplaats Sunderland, waar hij tussen 1998 en 2008 in de jeugd speelde en vervolgens debuteerde in het profvoetbal.