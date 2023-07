TransferTalk | RKC wil Jeffrey Bruma naar Waalwijk halen, Emmen strikt Parzyszek

RKC wil Jeffrey Bruma naar Waalwijk halen

RKC is in gesprek om centrale verdediger Jeffrey Bruma (31) aan de selectie toe te voegen. De 25-voudig international was na een half jaar bij SC Heerenveen transfervrij. Bruma past in het rijtje transfers in de afgelopen jaren van ervaren spelers die hun voorheen uiterst succesvolle carrière wat nieuw leven in willen blazen. Bruma speelde 25 interlands met Oranje, werd met PSV (waar hij tussen 2013 en 2016 speelde) twee keer kampioen en maakte toen voor dertien miljoen euro de overstap naar VfL Wolfsburg. Daar was hij het eerste jaar succesvol, maar na een knieblessure wist hij zijn basisplaats niet terug te krijgen. Hij werd verhuurd aan Schalke 04 en FSV Mainz 05, waarna hij naar Turkije vertrok. Sinds de winter was hij actief bij SC Heerenveen. Daar speelde hij veertien duels.