TransferTalk | Thiago Silva wil terug naar Brazilië maar krijgt weerstand van gezinsleden, ‘Atlético boos op João Félix’

Thiago Silva wil terug naar Brazilië, maar zijn kinderen niet

Silva was tussen 1998 en 2002 actief in de jeugd van Fluminense, één van de grootste clubs van Brazilië. In 2004 vertrok hij naar FC Porto, maar dat werd geen succes. In 2006 keerde hij terug bij Fluminense en daar bleef hij tot 2009 om vervolgens over te stappen naar AC Milan. ,,Iedereen weet hoe graag ik terug zou willen naar Fluminense, maar op dit moment is het moeilijk om er met mijn familie over te praten omdat mijn kinderen niet in Brazilië willen wonen", zei Silva tegen O Globo. ,,Het is een zeer gecompliceerde situatie, maar we hebben nog een jaar om na te denken en te beslissen wat we volgend jaar gaan doen." Silva lijkt dus komend seizoen nog het shirt van Chelsea te dragen. Met de Londenaren won hij in 2021 de Champions League, het WK voor clubs én de UEFA Supercup.