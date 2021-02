Transfervrij of al jaren clubloos: PEC Zwolle kreeg 50 keepers aangeboden

,,Dan merk je wel hoe hectisch de laatste dagen voor de transferdeadline zijn", vertelt voorzitter Adriaan Visser in een column op de website van zijn club. De keuze viel uiteindelijk op Nigel Bertrams, de reservekeeper van FC Groningen.



,,In totaal heeft technisch manager Mike Willems meer dan 50 keepers aangeboden gekregen", vervolgt Visser. ,,Werkelijk waar uit alle hoeken van de wereld, maar ook dicht bij huis. Transfervrij, al jaren clubloos, of juist aangeboden door een club die graag wil dat de betreffende sluitpost minuten gaat maken. Het is zaak om je eigen pad te blijven volgen en daar is Mike meer dan goed in geslaagd.”