Transfervrije Janmaat wacht op een eredivisieclub: ‘De knie is in orde’

Door Mikos Gouka



Je contract bij Watford liep nog twee jaar door en nu ben je transfervrij. Leg eens uit?

Janmaat: ,,In goed onderling overleg hebben we besloten om na vier jaar een punt achter de samenwerking te zetten. Ik heb een vervelend seizoen achter de rug. Een doodnormale injectie in de knie zorgde voor een infectie. Het gewricht moest later nog een keer worden gespoeld en er volgde een periode met antibiotica. Dat is gelukkig allemaal achter de rug, ik train weer dagelijks en voel me fit. Het was tijd voor een nieuwe stap in mijn loopbaan. Ik wil nog heel graag een paar seizoenen voetballen.’’