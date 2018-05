Transferzomer: overzicht eredivisie

Van PSV tot EmmenOfficieel is de transfermarkt in Nederland pas op 1 juni open, maar veel clubs hebben de eerste aanwinsten al binnen. In dit overzicht houden we alle inkomende en uitgaande transfers van de eredivisieclubs bij.

ADO Den Haag

Nieuw: Chovanie Amatkarijo (RKC Waalwijk, was verhuurd), Thomas Meißner (Willem II, was verhuurd).

Vertrokken: Tyronne Ebuehi (Benfica), Ricardo Kishna (Lazio, was gehuurd), Edouard Duplan (onbekend).

Volledig scherm Tyronne Ebuehi maakte een droomtransfer naar Benfica. © Instagram Tyronne Ebuehi

Ajax

Volledig scherm Zakaria Labyad. © Ajax Nieuw: Zakaria Labyad (FC Utrecht), Hassane Bandé (KV Mechelen), Perr Schuurs (Fortuna Sittard).

Vertrokken: Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen, was al verhuurd), Nick Viergever (PSV), Mitchell Dijks (Bologna), Konstantinos Lamprou (onbekend), Norbert Alblas (onbekend).

AZ

Nieuw: Dabney Dos Santos (Sparta, was verhuurd), Fred Friday (Sparta, was verhuurd), Levi Opdam (Go Ahead Eagles, was verhuurd), Ben Rienstra (Willem II, was verhuurd), Jop van der Linden (Willem II, was verhuurd).

Vertrokken: Joris van Overeem (FC Utrecht), Ricardo van Rhijn (Club Brugge, was gehuurd), Marko Vejinović (Feyenoord, was gehuurd), Gino Coutinho (onbekend), Levi Garcia (onbekend).

FC Emmen

Nieuw: -

Vertrokken: Omran Haydary (FC Dordrecht), Willem Huizing (Harkemase Boys), Joris Voest (Harkemase Boys).

Excelsior

Nieuw: Jerdy Schouten (Telstar).

Vertrokken: Hicham Faik (Zulte Waregem), Khalid Karami (Vitesse), Milan Massop (Waasland-Beveren), Jordy de Wijs (PSV, was gehuurd), Kevin Vermeulen (RKC Waalwijk), Zakaria el Azzouzi (Ajax, was gehuurd), Ögmundur Kristinsson (onbekend), Theo Zwarthoed (onbekend), Shane O'Neill (onbekend), Stanley Elbers (onbekend), Wout Faes (Anderlecht, was gehuurd).

Volledig scherm Hicham Faik nam afscheid als speler van het seizoen. © ANP Pro Shots

Feyenoord

Volledig scherm Tonny Vilhena en Yassin Ayoub zijn komend seizoen ploeggenoten. © Pim Ras Nieuw: Yassin Ayoub (FC Utrecht), Mo el Hankouri (Willem II, was verhuurd), Jari Schuurman (NEC, was verhuurd), Calvin Verdonk (NEC, was verhuurd), Marko Vejinović (AZ, was verhuurd), Kenneth Vermeer (Club Brugge, was verhuurd).

Vertrokken: Kevin Diks (Fiorentina, was gehuurd), Miquel Nelom (onbekend, was verhuurd aan Sparta), Gustavo Hamer (PEC Zwolle, was verhuurd aan FC Dordrecht).

Fortuna Sittard

Nieuw: Alessandro Ciranni (MVV), Mickaël Malsa (Platanias Chanion, was verhuurd).

Vertrokken: Dries Saddiki (Willem II), Perr Schuurs (Ajax), Todd Cantwell (Norwich City, was gehuurd).

De Graafschap

Nieuw: Mohamed Hamdaoui (Telstar), Stef Nijland (PEC Zwolle), Jordy Thomassen (Helmond Sport).

Vertrokken: Tarik Tissoudali (Le Havre, was gehuurd).

FC Groningen

Nieuw: Ritsu Doan (Gamba Osaka, was al gehuurd), Deyovaisio Zeefuik (Ajax, was al gehuurd), Ruben Jenssen (Kaiserslautern, was verhuurd), Ahmad Mendes Moreira (Kozakken Boys).

Vertrokken: Yoëll van Nieff (onbekend), Kasper Larsen (onbekend).

Volledig scherm Groningen nam publiekslieveling Ritsu Doan definitief over van Gamba Osaka. © Corné Sparidaens

sc Heerenveen

Nieuw: -

Vertrokken: Martin Hansen (Ingolstadt, was gehuurd), Martin Ødegaard (Real Madrid, was gehuurd), Robert van Koesveld (Cambuur, was verhuurd aan Helmond Sport), Reza Ghoochannejhad (onbekend), Caner Cavlan (onbekend, was verhuurd aan Boluspor), Wouter van der Steen (onbekend), Maarten de Fockert (onbekend, was verhuurd aan Go Ahead Eagles).

Heracles Almelo

Volledig scherm Janis Blaswich is de nieuwe keeper van Heracles. © Heracles Nieuw: Janis Blaswich (Hansa Rostock), Maximilian Rossmann (Sportfreunde Lotte), Tarik Kada (Eindhoven, was verhuurd), Zeki Erkilinc (Jong FC Twente), Daryl van Mieghem (De Graafschap, was verhuurd).

Vertrokken: Bram Castro (KV Mechelen), Paul Gladon (Wolverhampton Wanderers, was gehuurd), Roland Baas (onbekend), Gor Agbaljan (onbekend), Jaroslav Navrátil (onbekend).

NAC Breda

Nieuw: Grad Damen (Helmond Sport, was verhuurd), Vinnie Vermeer (TEC, was verhuurd).

Vertrokken: Thierry Ambrose (Manchester City, was gehuurd), José Angeliño (Manchester City, was gehuurd), Manu García (Manchester City, was gehuurd), Pablo Marí (Manchester City, was gehuurd), Umar Sadiq (AS Roma, was gehuurd), Bodi Brusselers (Helmond Sport, verhuurd), Diego Snepvangers (Helmond Sport, verhuurd), Feyo Glim (Koninklijke HFC).

PEC Zwolle

Volledig scherm Darryl Lachman won in 2014 de KNVB-beker met PEC Zwolle. Na vier jaar keert hij terug. © Peter Lous Nieuw: Darryl Lachman (Willem II), Anass Achahbar (NEC, was verhuurd), Zian Flemming (Jong Ajax), Gustavo Hamer (FC Dordrecht, was gehuurd van Feyenoord), Josef Kvída (Almere City, was verhuurd), Ted van de Pavert (NEC, was verhuurd).

Vertrokken: Stef Nijland (De Graafschap), Philippe Sandler (Manchester City), Queensy Menig (Nantes, was gehuurd), Youness Mokhtar (onbekend), Mustafa Saymak (onbekend), Athanasios Karagounis (onbekend).

PSV

Nieuw: Nick Viergever (Ajax), Hidde Jurjus (Roda JC), Jordy de Wijs (Excelsior, was gehuurd), Lars Unnerstall (VVV).

Vertrokken: Joshua Brenet (Hoffenheim), Marco van Ginkel (Chelsea, was gehuurd), Damian van Bruggen (VVV, was al verhuurd).

Volledig scherm Nick Viergever: van Ajax naar PSV. © Edwin van Zandvoort/Soccrates

FC Utrecht

Volledig scherm Joris van Overeem komt over van AZ. © FC Utrecht Nieuw: Joris van Overeem (AZ), Simon Gustafson (Feyenoord, was verhuurd aan Roda JC), Leon Guwara (Kaiserslautern), Maarten Paes (NEC), Jonas Arweiler (Borussia Dortmund II).

Vertrokken: Yassin Ayoub (Feyenoord), Mateusz Klich (Leeds United, was gehuurd), Zakaria Labyad (Ajax), Chris David (onbekend).

Vitesse

Nieuw: Khalid Karami (Excelsior), Rasmus Thelander (FC Zürich).

Vertrokken: Gino Bosz (Go Ahead Eagles), Julian Calor (Cambuur), Luc Castaignos (Sporting Lissabon, was gehuurd), Julian Lelieveld (Go Ahead Eagles), Matt Miazga (Chelsea, was gehuurd), Mason Mount (Chelsea, was gehuurd), Fankaty Dabo (Chelsea, was gehuurd), Michael Törnes (onbekend).

VVV-Venlo

Nieuw: Damian van Bruggen (PSV, was al gehuurd).

Vertrokken: Lennart Thy (Werder Bremen, was gehuurd), Lars Unnerstall (PSV), Torino Hunte (onbekend), Jens Janse (onbekend), Romeo Castelen (onbekend), Emil Riis (Derby County, was gehuurd).

Willem II

Nieuw: Pol Llonch (Wisla Krakow), Dries Saddiki (Fortuna Sittard), Dan Crowley (Cambuur, was verhuurd), Thomas Kok (FC Dordrecht, was verhuurd).

Vertrokken: Darryl Lachman (PEC Zwolle), Mo el Hankouri (Feyenoord, was gehuurd), Ismail Azzaoui (Wolfsburg, was gehuurd), Thomas Meißner (ADO Den Haag, was gehuurd), Pedro Chirivella (Liverpool, was gehuurd), Ben Rienstra (AZ, was gehuurd), Jop van der Linden (AZ, was gehuurd), Eyong Enoh (onbekend), Andreas Calcan (onbekend, was verhuurd aan FC Dordrecht), Bartholomew Ogbeche (onbekend), Thom Haye (onbekend), Giliano Wijnaldum (onbekend), Konstantinos Tsimikas (Olympiakos, was gehuurd).