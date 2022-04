Trappers baalt na verlies in Memmingen: ‘Frustrerend hoe wij die goal in overtime tegen krijgen’

Net als Memmingen stootte ook Trappers op de snelst mogelijke manier door naar de volgende ronde van de play-offs. Memmingen was in drie duels klaar met Herner EV, de Tilburgers klopten Höchstadter Alligators over drie wedstrijden.



De ploeg van Livingston kon zijn borst natmaken voor de nummer 2 van de Oberliga Süd, waarvan liefst vijf man in de top tien stond van het klassement voor meest waardevolle spelers. Dit kwintet was samen goed voor 289 punten (doelpunten en assists opgeteld). Met name Jaroslav Hafenrichter verkeerde in bloedvorm in de play-offs met zeven treffers en drie assists tot dusver.



De geboren Tsjech opende de score met een afstandsknal waarmee hij goalie Ruud Leeuwesteijn verraste, op het moment dat Memmingen met een man meer stond. In de eerste periode waren beide teams aan elkaar gewaagd, hoewel de beste kansen voor de thuisploeg waren. Met een voorsprong leek Memmingen de kleedkamer op te zoeken, maar Brett Bulmer maakte dertien tellen voor de zoemer gelijk: 1-1.