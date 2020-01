Trappers kent eenvoudige avond in Krefeld, maar verliest Bruijsten

De trein die Tilburg Trappers heet, is voorlopig niet te stoppen. Ook hekkensluiter Krefelder EV ging over de knie in de Oberliga Nord: 1-5.

Op papier een gemakkelijk potje, in de praktijk bleek dat voor Trappers ook zo. De koploper kende vlak over de grens weinig moeite bij Krefelder EV, want na zes minuten opende Max Hermens de score: 0-1.

Nog geen twee minuten na de openingstreffer verdubbelde Jonne de Bonth de score door het eindstation te zijn in een powerplayaanval. De concentratie leek door de euforie even te verslappen en Adam Kiedewicz maakte daar 46 tellen later dankbaar gebruik van: 1-2. Boetvan Gestel bracht binnen het kwartier de marge opnieuw terug naar twee en met een 1-3 stand zochten beide teams na twintig minuten de kleedkamer op.

Game misconduct

In de periode die volgde, scoorde zowel Trappers als Krefeld niet. Maar de koploper verloor wel Mitch Bruijsten. Hij moest vroegtijdig gaan douchen na een overtreding op Patrick Demetz (game misconduct). Voor vrijdag is hij geschorst, maar de club gaat de schorsing van hem aanvechten. Ook zonder de topscorer kwam Trappers niet echt meer in de problemen.

De bezoekers maakten vijf minuten voor tijd nog een doelpunt, een memorabele voor Raymond van der Schuit. De forward debuteerde afgelopen vrijdag tegen Füchse Duisburg en vond voor het eerst het net voor de Tilburgse ijshockeyers. Uiteindelijk bepaalde Hermens met zijn tweede van de avond de eindstand: 1-5.