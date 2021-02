Trappers komt slecht begin te boven en heeft aan een periode voldoende in Leipzig

Heroes Den Bosch gaat met dikke winst op Almere Sailors de interland­break in

13 februari Na de moeizame zeges op Feyenoord en BAL van de afgelopen week had Heroes Den Bosch een dikke overwinning nodig om met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan. Die kwam er zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Almere Sailors (119-74), al leek het daar in de eerste helft nog niet op (50-39).