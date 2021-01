Trappers lijdt historische nederlaag tegen Saale Bulls

Trappers was erop gebrand om zich te revancheren voor de verliespartij tegen koploper Scorpions van afgelopen dinsdag (2-3). Zo speelden de Tilburgse ijshockeyers niet tegen middenmoter Saale Bulls Halle. Ze waren te voorspelbaar en slordig. Daar maakten de bezoekers, die eind december met 2-1 wonnen in eigen hal, dankbaar gebruik van. Tatu Vihavainen opende de score, waarna Valtteri Hotakainen de score verdubbelde: 0-2.

Time-out

De thuisploeg moest uit een ander vaatje tappen in de slotperiode en leek dat ook te doen. De start was flitsend; er stonden slechts 31 tellen op de klok of Hermens trof voor de tweede keer doel: 3-3. Opnieuw ging het mis. Ditmaal in powerplay. Finn Walkowiak maakte met nog iets meer dan zes minuten te spelen de 3-4. Met man en macht probeerde Trappers de rug te rechten, maar het was daar geen derde keer toe in staat - ook niet nadat goalie Ruud Leeuwesteijn van het ijs werd gehaald en een time-out werd aangevraagd.