Trappers naar kwartfinale na derde overwinning op Blue Devils Weiden

Het scenario was dus helder voor aanvang van het derde duel in de serie met Blue Devils Weiden. Trappers liet er vanaf meet af aan geen twijfel over bestaan dat het geen gas terug zou nemen. Na 20 seconden was het Parker Bowles die de 1-0 op fraaie wijze binnen werkte. De Canadees draaide achter het Duitse doel langs, zette de keeper met een schijnbeweging op het verkeerde been en rondde in de korte hoek af.

Ondertussen probeerde Blue Devils Weiden het wel, maar werd het amper gevaarlijk. Pas halverwege periode 1 konden de Duitsers lange tijd druk zetten op het doel van Ian Meierdres. Mede geholpen door enkele straffen voor Trappers. Tijdens een daarvan - in de achttiende minuut - ontsnapte Bowles met de puck, hij bediende Danny Stempher die de 2-0 binnen schoot. Het enige verwijt wat Trappers na periode 1 gemaakt kon worden, was dat er heel veel kansen niet ingingen.

Manmeersituatie

Dat verwijt stond aan het einde van periode twee nog overeind. Van de 22 genoteerde schoten op doel, werkte Trappers er twee binnen. Aan de andere kant: Blue Devils Weiden scoorde ook niet, dus stond er na veertig minuten de veilige stand van 4-0 op scorebord. Kevin Bruijsten maakte in de 23ste minuut de 3-0 op aangeven van Mickey Bastings. Aanvoerder Ivy van den Heuvel schoot in de 27ste minuut - in een Tilburgse manmeersituatie de 4-0 tegen de touwen. Blue Devils ging ondertussen met steeds meer risico spelen, op zoek naar een ommekeer. Het gaf Trappers bij tijd en wijle zeeën van ruimte.

Maar Blue Devils gaf zich ook in periode drie nog niet gewonnen. Al na 35 seconden in het laatste bedrijf was het Vitali Stähle met de 4-1. De scrimmage voor zijn neus van doelman Meierdres te machtig. Vervolgens was Meierdres kort erna twee keer wel de baas over de situatie. Eerst bij een uitbraak, daarna half vallend op een inzet van dichtbij. Cruciale reddingen. Anders had Weiden binnen enkele minuten van 4-0 op 4-2 gekomen.

Meierdres man van de wedstrijd

In periode 3 groeide Meierdres uit tot man van de wedstrijd, en dat is geen goed teken. Trappers leek in de rust ingedut en Weiden had nog wel zin om er een wedstrijd van te maken. Terwijl de Tilburgers worstelde een goede aanval op te zetten, vuurde Weiden het ene na het andere schot af op Meierdres. Twee minuten voor tijd capituleerde hij nog een keer: 4-2.

In een alles-of-nietspoging haalde Weiden zijn keeper van het ijs voor een extra veldspeler. Max Hermens profiteerde er direct van en schoot raak in een leeg doel: 5-2, twee minuten voor tijd. Dankzij de derde zege is Trappers niet alleen door naar de kwartfinale, maar is het ook komend weekeinde vrij. Op woensdag 21 maart beginnen de Tilburgers aan de kwartfinale, met een thuiswedstrijd. De tegenstander in die serie is nog niet bekend.