Trappers trekt bij Memmingen na overtime aan kortste eind na spektakelstuk

In een waar spektakelstuk van de Oberliga-play-offs trok Tilburg Trappers aan het kortste eind. Op bezoek bij Memmingen Indians verloor de ploeg van coach Livingston met 4-3 door een treffer na 51 tellen in overtime.

Net als Memmingen stootte ook Trappers op de snelst mogelijke manier door naar de volgende ronde van de play-offs. Memmingen was in drie duels klaar met Herner EV, de Tilburgers klopten Höchstadter Alligators over drie wedstrijden.

De ploeg van Livingston kon zijn borst natmaken voor de nummer 2 van de Oberliga Süd, waarvan liefst vijf man in de top tien stond van het klassement voor meest waardevolle spelers. Dit kwintet was samen goed voor 289 punten (doelpunten en assists opgeteld). Met name Jaroslav Hafenrichter verkeerde in bloedvorm in de play-offs met zeven treffers en drie assists tot dusver.

De geboren Tsjech opende de score met een afstandsknal waarmee hij goalie Ruud Leeuwesteijn verraste, op het moment dat Memmingen met een man meer stond. In de eerste periode waren beide teams aan elkaar gewaagd, hoewel de beste kansen voor de thuisploeg waren. Met een voorsprong leek Memmingen de kleedkamer op te zoeken, maar Brett Bulmer maakte dertien tellen voor de zoemer gelijk: 1-1.

Volledig scherm Tilburg Trappers juicht na een goal in de eerste kwartfinale van de play-oofs © ECDC Memmingen Presse

Blunder Vogelaar

In de tweede periode raakte Trappers de draad kwijt, wat leidde tot een enorme fout van Giovanni Vogelaar die zich wilde herstellen maar een penaltyshot veroorzaakte. Goalie Leeuwesteijn redde de inzet van Peter Pohl. Nog geen twee minuten was het wel raak via Matej Pekr na een splijtende pass van achteruit: 2-1.

De uitslagen in de play-offs van de Oberliga:

Memmingen Indians - Tilburg Trappers: 4-3 (na OT)

Blue Devils Weiden - Hannover Indians: 0-3

Saale Bulls Halle - Eisbären Regensburg: 0-5

Hannover Scorpions - Starbulls Rosenheim: 4-2

Trappers herstelde zich, maar grote kansen kreeg het niet in de tweede periode. Dus had coach Livingston een kwartier de tijd om zijn manschappen op scherp te zetten. Trappers kwam beter uit de kleedkamer. Dat leidde tot een tweede treffer van Bulmer, een powerplaygoal. Memmingen gaf binnen twee minuten een passend antwoord via Donat Peter, die ook een powerplaygoal maakte: 3-2.

0,02 seconden voor tijd

Trappers gooide het op een slotoffensief. Coach Livingston vroeg een time-out aan, haalde goalie Leeuwesteijn eraf voor een extra speler. Het leek niet te baten, totdat Ties van Soest 0,02 seconden voor tijd scoorde. Trappers was euforisch.

Overtime dus. Vijf tegen vijf. Golden goal. Eerst nog vijftien minuten stoom afblazen en de tactiek bespreken. Maar na 51 tellen was het al gedaan door Alec Ahloth die geheel vrij kon inschieten en het duel in Memmings voordeel besliste. Zondag volgt het tweede duel, op Stappegoor waar Trappers langszij wil komen in de best-of-five serie.

Scoreverloop: 9. Hafenrichter (pp) 1-0, 20. Bulmer 1-1, 29. Pekr 2-1, 49. Bulmer (pp) 2-2, 51. Peter 3-2, 60. Van Soest 3-3, 61. Ahlroth 4-3.

Assists Trappers: De Bonth, Loginov, Van Soest, Van Oorschot, Hermens, Van der Schuit

Strafminuten: 6-10

Schoten op doel: 34-42

Toeschouwers: 2435

Volledig scherm Scrimmage voor het doel van Trappers, waar Ruud Leeuwesteijn meermaals moest redden. © ECDC Memmingen Presse

Volledig scherm Ruud Leeuwesteijn ziet een tegenstander op zich af komen. © ECDC Memmingen Presse