Trappers verliest na shoot-outs van Hannover Scorpions

Tilburg Trappers heeft woensdagavond het uitduel bij Hannover Scorpions verloren na shoot-outs. Aan het einde van de reguliere speeltijd in het halvefinaleduel stond het 3-3, nadat Trappers een 0-3 voorsprong had weggegeven.

Dit betekent dat het in de halve finaleserie nu 1-1 staat tussen Trappers en Scorpions. Vrijdag staat wedstrijd 3 op het programma in Tilburg. Het eerste duel in hun best-of-five in de halve finale van de Oberligaplay-offs eindigde na een hard gevecht in 4-2.

Het zag er overigens lange tijd niet naar uit Trappers het duel van woensdag zou verliezen. Na 34 minuten spelen stond er 0-3 op het scorebord van de Eishalle Langenhagen in Hannover.

In de eerste periode hielden beide teams elkaar op 0-0. Maar in periode twee was Trappers los. De 0-1 viel in de 21ste minuut van de stick van Giovanni Vogelaar. Zeven minuten later was het aanvoerder Ivy van den Heuvel die de voorsprong verdubbelde: 0-2. Daarmee was het Tilburgse feest nog niet over. In minuut 34 schoot de Canadees Parker Bowles in een powerplay.

Maar in een halve finale weet je dat een tegenstander in de laatste periode gaat stormen. Zo kon het dat Hannover Scorpions twintig minuten na de start van het laatste bedrijf weer op gelijke hoogte was gekomen: 3-3, na twee goals in een manmeersituatie. De laatste Duitse treffer viel in de laatste minuut van de officiële speeltijd, waarop extra tijd onvermijdelijk was.

Daarin hielden beide ploegen elkaar weer in evenwicht. In de daaropvolgende shoot-outs bleek Scorpions de sterkste. De eerste Duitse poging ging nog mis, de twee erna belandden wel achter Trappers-goalie Ian Meierdres. Trappers mistte twee penaltyshots.