Trappers wil koppositie versterken: ‘Gelukkig staan we nog vijf punten los’

Volgens Boet van Gestel kunnen de twee wedstrijden die Trappers dit weekeinde speelt, een mooie aanzet zijn voor een reeks goede resultaten. Vanavond spelen de Tilburgse ijshockeyers een uitwedstrijd bij Harzer Falken, zondag (16.30 uur) ontvangen ze op Stappegoor Black Dragons Erfurt.

,,Twee duels die we normaal gesproken moeten winnen", vindt de 23-jarige Goirlenaar, die stelt dat er geen paniek is bij Trappers nadat de ploeg uit de laatste drie wedstrijden slechts drie punten peurde. ,,De laatste twee hebben we zelfs verloren, maar dat kan gebeuren in deze competitie. Het is echt niet zo dat wij alles zo maar even winnen. En gelukkig staan we nog vijf punten los aan kop, want we willen wel als eerste de reguliere competitie afsluiten en daarmee veel thuisvoordeel in de play-offs veiligstellen."

Kwaliteit

Dat Trappers ook volgend seizoen in de Duitse Oberliga mag blijven spelen op voorwaarde dat de Tilburgers het zonder buitenlandse 'imports' doen, vindt Van Gestel geen slechte deal. ,,Ik weet niet of er nog andere opties waren. Maar nu doen we het al met één import terwijl we er twee mogen hebben. En ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om ook zonder imports hoge ogen te blijven gooien in de Oberliga. Winst of verlies hangt niet af van één speler, dat zou ook niet goed zijn."

Studie-omgeving

Meer ijstijd verwacht hij niet te krijgen door de nieuwe afspraak. ,,Onze import, Brock Montgomery, is een aanvaller. En ik ben een verdediger. Als er jongens meer ijstijd krijgen volgend seizoen, dan zijn dat dus forwards."