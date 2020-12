Trappers wil serie nederlagen halt toeroepen: 'Wij zijn niet gewend om vaak te verliezen’

Jordy van Oorschot (33) is een van de spelers van Tilburg Trappers die nog het minst een hekel heeft aan de verre uitreizen naar onder meer Erfurt, Leipzig en Rostock. ,,Ik beschouw die busreizen als een rustpunten in mijn drukke leventje. Maar de afgelopen weken waren het er wel heel veel." Trappers mocht namelijk vanwege de coronaregels geen wedstrijden in de Oberliga Nord in eigen stadion (of elders in Nederland) spelen. Ook met de complete groep gelijktijdig trainen was verboden; daarom reisde Trappers elke woensdag af naar Wesel of Herne om daar een normale training af te kunnen werken."

Zelfs Jordy van Oorschot was dus blij met de aankondiging dinsdagavond dat er meer mogelijk wordt voor topsporters vanaf 17 december. ,,Het belangrijkste was dat we gewoon weer elke dag voluit kunnen trainen in de eigen hal met z'n allen en ook gewoon de kleedkamers kunnen gebruiken. Dat we ook nog thuiswedstrijden mogen gaan spelen, is een mooie bonus. Het ijs is in elke hal anders; dat van ons zijn we gewend." Maar om daar nou de matige seizoenstart aan te wijten, gaat Van Oorschot veel te ver. ,,Natuurlijk is het vertrek van onze topscorer Mitch Bruijsten een gemis. Jongens die voorheen naar hem keken om dingen op te lossen, moeten nu zelf opstaan. Het duurt even voordat we daar helemaal aan gewend zijn."

Quote Natuurlijk is het vertrek van onze topscorer Mitch Bruijsten een gemis Jordy van Oorschot

Niet gewend

Reden voor ongerustheid over het magere puntenaantal tot dusverre is er volgens de verdediger niet. ,,De laatste jaren werden we telkens eerste in de reguliere competitie. Maar ook als je als nummer vier of vijf aan de play-offs begint, kun je Oberligakampioen worden. Maar het wordt wel tijd dat we even een paar goede resultaten gaan neerzetten. Drie nederlagen op rij is meer dan genoeg. Wij zijn niet gewend om vaak te verliezen." Vanavond gaat Trappers op bezoek bij Diez Limburg, zondag bij Herforder EV. ,,Twee nieuwe teams in onze competitie. Ze doen het allebei heel behoorlijk, vind ik. We winnen er niet zomaar van."

Volledig scherm Jordy van Oorschot. © Bram Delmée Fotografie