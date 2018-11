Trefzekere Robben steunt trainer Kovac: ‘Hij is een van ons’

Met twee karakteristieke doelpunten heeft Arjen Robben zijn trainer Niko Kovac een steuntje in de rug gegeven. Volgens Duitse media wordt Kovac deze week ontslagen bij Bayern München. De vraag is echter of de clubleiding nog wel overgaat tot deze ingreep na de overtuigende zege op Benfica in de Champions League (5-1).

,,Ik ben heel blij, ook voor hem. Hij is een van ons'', zei Robben over zijn trainer, die door de teleurstellende resultaten van Bayern in de Bundesliga zwaar onder vuur ligt. Duitse media schreven de afgelopen dagen dat de 47-jarige Kroaat sowieso wordt ontslagen, ongeacht het resultaat tegen Benfica.

Met twee doelpunten in het eerste half uur leidde Robben zijn ploeg naar een overwinning én een plek in de achtste finales van de Champions League. ,,Na de bittere teleurstelling van zaterdag was het belangrijk om op te staan'', zei Robben, doelend op de 3-3 tegen Fortuna Düsseldorf. ,,Mijn doelpunten waren belangrijk voor het team. Want ik speel niet voor mezelf.‘’

Kovac zei dat zijn elftal een signaal had afgegeven. ,,Ze hebben aangetoond dat ze het kunnen. Eindelijk wisten we een voorsprong uit te bouwen.'' De Kroaat kreeg langs de lijn een stevige knuffel van de gewisselde Franck Ribéry, als teken dat de spelers hem nog steunen. Het is afwachten of dat ook geldt voor de clubleiding.

Volgens technisch directeur Hasan Salihamidzic zit Kovac zaterdag 'gewoon' weer op de bank tegen Werder Bremen. ,,Dat is vanzelfsprekend. Deze wedstrijd spreekt voor zich'', aldus Salihamidzic, die ontkent al te hebben gesproken met de clubloze trainer Arsène Wenger.

Bekijk hier de schitterende 1-0 van Robben