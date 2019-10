Trillende Bertens geeft op bij WTA Finals

Uitspraak hoger beroep Krens (HC Tilburg): drie duels schorsing voor kopstoot

14:26 Jip Krens is succesvol in hoger beroep gedaan tegen zijn rode kaart. Aanvankelijk kreeg de aanvaller van HC Tilburg vier duels schorsing. Na het bezoek op maandagavond aan het hoofdkantoor van de hockeybond is de straf gereduceerd tot drie wedstrijden.