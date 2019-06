Trofeeën van Boris Becker onder de hamer

Becker won 49 toernooien in zijn carrière, waaronder drie keer Wimbledon, en verdiende een slordige 20 miljoen euro prijzengeld. Desondanks verklaarde een rechtbank in Londen hem in 2017 failliet. De opbrengst van de veiling is dan ook bedoeld om schulden af te lossen.



Onder de eigendommen die Becker te koop aanbiedt zijn de medaille die hij kreeg als verliezend finalist op Wimbledon in 1990, een replica van de zilveren beker die juwelier Tiffany maakte voor zijn zege in de US Open van 1989 en een replica van de Renshaw Cup die hij ontving als jongste winnaar ooit van een grand slam. Becker won in 1985 op 17-jarige leeftijd Wimbledon.