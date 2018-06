Trost na hartinfarct weer trainer, VVV wil Noor van West Ham

VVV heeft oogje op Noor van West Ham United

Martin Samuelsen moet VVV het komend seizoen aan doelpunten helpen. De 21-jarige Noorse aanvaller van West Ham United staat op het punt verhuurd te worden aan de ereivisieclub uit Limburg. VVV is na het vertrek van Torino Hunte en Romeo Castelen op zoek naar aanvallers. Bovendien staat Vito van Crooij in de belangstelling van onder meer NC en PEC Zwolle. Samuelsen werd het voorbije seizoen verhuurd aan Burton Albion, dat op het derde niveau in Engeland uitkomt. Hij staat nog tot de zomer van 2020 onder contract bij de Hammers .

René Trost weer aan de slag in België

René Trost is de nieuwe trainer van het Belgische Lierse Kempenzonen. De Limburger tekende voor twee seizoen bij de club die de opvolger is van het failliete Lierse SK. Bij die club werkte Trost al in 2005. Het nieuwe Lierse Kempenzonen gaat volgend seizoen in de Eerste Amateurklasse aan de slag. Dat is het derde niveau in België. Trost werkte tot gisteren in de jeugdafdeling van Roda JC. Trost, oud-trainer van onder meer Roda JC, MVV en VVV-Venlo, stond na een hartinfarct in 2015 niet meer op eigen benen.