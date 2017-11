Trotse David Silva verlengt bij ManCity

Brouwers vervangt Van Son bij FC Den Bosch

15:50 Luuk Brouwers begint vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de basis van FC Den Bosch. De middenvelder vervangt Jens van Son, die geschorst is omdat hij maandag tegen De Graafschap (1-1) zijn vijfde gele kaart kreeg.