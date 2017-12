Trotse Paul van Zon beleeft alleen maar hoogtepunten met Dongen

De echte Dongenaar kwam op een perfect moment over vanuit de A1 en kende alleen maar hoogtepunten in zijn carrière. ,,Mijn eerste seizoen was direct fantastisch. We werden in 2010 kampioen in de eerste klasse en wonnen de beker. Daarna speelden we zes jaar prima in de hoofdklasse, met als bekroning het kampioenschap in 2016", somt Van Zon op. ,,Vorig jaar was het uiteraard geweldig dat we derde werden in de derde divisie zondag en was de KNVB-beker wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ook een hele mooie ervaring."