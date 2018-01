Truck De Rooy belaagd door stenengooiers

Trucker De Rooy pikt direct aan bij de snelste auto's in Africa Eco Race

16:05 De snelste trucker zijn is niet echt de uitdaging voor Gerard de Rooy in de Africa Eco Race. De transportondernemer uit Son wil de strijd aangaan met de auto's. Op de openingsdag eindigde De Rooy als derde algemeen. De schade op de Russische ritwinnaar Vladimir Vasiliev in zijn Mini bedroeg 5 minuten en 25 seconden.