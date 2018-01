Trucker De Rooy pikt direct aan bij de snelste auto's in Africa Eco Race

Op de eerste dag kregen de deelnemers slechts 92 wedstrijdkilometers voor de wielen in het noorden van Marokko, tussen Ameziane en Merada. Daarna wachten nog bijna 500 kilometer verbinding naar het bivak in Dar Kaoura. Vasiliev was de enige die het parcours binnen het uur aflegde: 57.22. Achter de Fransman Pascal Thomasse (1.00.28) finishte De Rooy als eerste trucker op de 3e plaats (1.02.47).

Stof en stenen maakten de eerste proef lastig. ,,Daardoor was het best tricky”, vond De Rooy. ,,Met al die stenen aan de zijkant van de piste, kon ik niet goed driften. Ik wilde geen risico lopen op lekke banden. Dat scheelde wel aan snelheid.”

Handicap

Een handicap was dat op de eerste dag het interne waarschuwingssysteem - de sentinel - bij de trucks niet werkte. Daardoor werden langzamere deelnemers verrast door achteropkomend verkeer. ,,Inhalen kostte zodoende veel tijd”, zei De Rooy. ,,Ik ben een paar keer naast de piste gaan rijden om er voorbij te kunnen, maar dat brengt ook risico’s met zich mee. Ik denk dat ik daar zeker een minuut of vijf mee heb verspeeld.”

Gerard van Lieshout uit Zeeland en zijn Volkelse navigator Guido Slaats vinden zichzelf aan het einde van de eerste dag terug op plaats 37. Het duo is zonder hoge klassementsambities vertrokken. ,,Verwacht van ons geen gekke dingen. Finishen is echt het belangrijkste. Natuurlijk hoop ik onderweg wel wat puntjes te pakken, zodat we een beetje aardig in het klassement blijven staan, maar risico’s ga ik daarvoor niet nemen. De boel heel naar de finish brengen is het belangrijkste. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de jongens in het team, die heel hard gewerkt hebben, en voor de sponsors”, aldus Van Lieshout.