Tsitsipas: Ik word hier alleen maar sterker van

Mario Götze wil bij PSV zijn ‘revival’ vormgeven

9 oktober Exposure was er deze week door zijn komst genoeg, maar daarmee neemt de Duitser Mario Götze absoluut geen genoegen. ,,Ik wil hier gas geven", klonk het donderdag in de perszaal van het Philips Stadion na zijn transfer naar PSV. De ambities spatten ervan af en zelfs Champions League-winst in de rest van zijn carrière heeft hij nog niet uit zijn hoofd gezet.