Tsitsipas laat zich niet verrassen en plaatst zich voor derde ronde

US OpenStefanos Tsitsipas heeft zich op de US Open in New York geplaatst voor de derde ronde. De als vierde geplaatste Griek rekende in de laatste partij in het Arthur Ashe Stadium in drie sets af met de Amerikaan Maxime Cressy: 7-6 (2) 6-3 6-4.